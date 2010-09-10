Где можно купить жд билеты

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Где можно купить жд билеты

Сообщение BlackFury » 20 дек 2019, 12:43

Ребят, мне недавно сообщили что у нас теперь можно жд билеты покупать через интернет, и говорят что там даже дешевле, вот мне бы очень хотелось бы проверить это, но не хочу на мошенников попасться, так что если это действительно так, то подскажите где можно купить жд билеты.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Где можно купить жд билеты

Сообщение Dendi1 » 20 дек 2019, 14:58

Честно говоря несколько раз пытался забронировать билеты через интернет ,но всегда проблемы были ,то мест не было на тот момент ,то картой не смог оплатить у банка збой какой то был .Для меня проще съездить на ЖД .
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Где можно купить жд билеты

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 13:24

Насколько мне известно, по вашему вопросу сейчас очень популярная эта компания https://www.transclass.ru/routes/moskva-voronej/ Именно через нее вы можете в любое время суток забронировать билет по любому направлению в различные города России, также там очень часто бывают скидки, поэтому иногда даже можете существенно сэкономить, в общем думаю вам стоит к ним обратиться.
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