Сообщение BlackFury » 20 дек 2019, 12:43

Ребят, мне недавно сообщили что у нас теперь можно жд билеты покупать через интернет, и говорят что там даже дешевле, вот мне бы очень хотелось бы проверить это, но не хочу на мошенников попасться, так что если это действительно так, то подскажите где можно купить жд билеты.