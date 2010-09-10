Где можно купить жд билеты
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Где можно купить жд билеты
Ребят, мне недавно сообщили что у нас теперь можно жд билеты покупать через интернет, и говорят что там даже дешевле, вот мне бы очень хотелось бы проверить это, но не хочу на мошенников попасться, так что если это действительно так, то подскажите где можно купить жд билеты.
Re: Где можно купить жд билеты
Честно говоря несколько раз пытался забронировать билеты через интернет ,но всегда проблемы были ,то мест не было на тот момент ,то картой не смог оплатить у банка збой какой то был .Для меня проще съездить на ЖД .
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 162
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Где можно купить жд билеты
Насколько мне известно, по вашему вопросу сейчас очень популярная эта компания https://www.transclass.ru/routes/moskva-voronej/ Именно через нее вы можете в любое время суток забронировать билет по любому направлению в различные города России, также там очень часто бывают скидки, поэтому иногда даже можете существенно сэкономить, в общем думаю вам стоит к ним обратиться.
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