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Noone Гость RZN.info Сообщения: 172 Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22 Кровля для крыши Цитата Сообщение Noone » 20 дек 2019, 12:51 Ребята, подскажите, какое именно покрытие выбрать для крыши частоного дома? Как я понял, крышу кроют самыми разными материалами, но какой материал самый практичный? Что думаете по этому поводу? Вернуться к началу

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