Кровля для крыши

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Кровля для крыши

Сообщение Noone » 20 дек 2019, 12:51

Ребята, подскажите, какое именно покрытие выбрать для крыши частоного дома? Как я понял, крышу кроют самыми разными материалами, но какой материал самый практичный? Что думаете по этому поводу?
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Кровля для крыши

Сообщение Meran » 20 дек 2019, 15:24

Производители предлагают металлочерепицу, отличающеюся цветом, профилированием и видом используемого защитного покрытия. От защитного покрытия будет зависеть внешний вид кровли и его эксплуатационные характеристики. Рекомендую ознакомиться с каждым из них.
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