Кровля для крыши
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Кровля для крыши
Ребята, подскажите, какое именно покрытие выбрать для крыши частоного дома? Как я понял, крышу кроют самыми разными материалами, но какой материал самый практичный? Что думаете по этому поводу?
Re: Кровля для крыши
Производители предлагают металлочерепицу, отличающеюся цветом, профилированием и видом используемого защитного покрытия. От защитного покрытия будет зависеть внешний вид кровли и его эксплуатационные характеристики. Рекомендую ознакомиться с каждым из них.
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