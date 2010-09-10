Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 2 сообщения • Страница 1 из 1

Mukoll Гость RZN.info Сообщения: 36 Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43 Re: Кровля для крыши Цитата Сообщение Mukoll » Сегодня, 17:36 Все это лично для меня понятно. Однако, что прикажете делать, если кровлю нужно заменить? Думаю, ни для кого не секрет, что любой вид стройматериалов не является вечным. По этому, практически каждому может понадобиться ремонт кровли, рано, или поздно. Вот так я лично и познакомился с мастерами из https://stroyld.ru/remont/ , когда искал место, куда можно обратиться за качественным ремонтом. Теперь крыша моего дома в полном порядке, что не может не радовать! Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Ответить 2 сообщения • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»