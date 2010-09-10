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Мастер. Гость RZN.info Сообщения: 57 Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53 Re: Вопрос по службе в армии Цитата Сообщение Мастер. » 20 дек 2019, 16:27 zevc писал(а): Здравствуйте. Служить в армии нет совершенно никакого желания и поэтому – хочу найти лазейки, как купить военный билет. Что вы мне можете посоветовать, куда стоит заглянуть прямо сейчас?

Приветствую, вас. Могу посоветовать воспользоваться услугами компетентного юриста, который поможет решить вопрос на законных основаниях, и вам не нужно будет отправляться служить в армию. Здесь Приветствую, вас. Могу посоветовать воспользоваться услугами компетентного юриста, который поможет решить вопрос на законных основаниях, и вам не нужно будет отправляться служить в армию. Здесь https://www.prizyvanet.ru/wiki/kategori ... luzhbe.php ограничения к военной службе расписаны и советую принять к сведению полезную информацию. В чате после прочтения статьи можно будет проконсультироваться по вопросам, которые у вас остались и останется только дождаться, пока будут оформлены документы для покупки военного билета. Вернуться к началу

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