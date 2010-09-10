Ставки
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Ставки
Я уже не первый день как ставки на спорт делаю тут, так что советую и вам воспользоваться такой возможностью. Точно могу сказать что коэффициенты здесь самые высокие. Вы во всем сами можете убедится, так что смело вперед.
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