Экстраверты и интроверты - миф или реальность?
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Экстраверты и интроверты - миф или реальность?
Экстраверты и интроверты - миф или реальность?
ИНТРОВЕРСИЯ, личностная характеристика, описанная швейцарским психиатром и психологом К.Юнгом в 1910г., означающая дословно «обращенность внутрь». Интроверсия предполагает предпочтение человеком своего внутреннего мира воображения, богатого и созидательного объективной реальности. Интроверты обычно чувствительны, склонны к самоанализу и самокритике. Для них не характерны спонтанные действия, они не особенно общительны, им не свойственно выражение эмоций. Интроверт больше погружен в свои мысли и фантазии, часто предпочитает общению с людьми возможность предаться размышлениям.
ЭКСТРАВЕРСИЯ, характеристика определенного типа личности. Человек является экстравертом, если его основные интересы лежат во внешнем, объективном мире, в котором он видит высшую ценность. Экстраверсия, таким образом, предполагает предпочтение социальных и практических аспектов жизни, в отличие от погружения в мир воображения и интроспекции.
. На каких таких основаниях люди были разделены на два «антагонистических» типа? Если это теоретическое исследование, то в основу должен быть положен какой-то математический описательный алгоритм – что полностью отсутствует. Если же это практическое наблюдение, что и есть реалии, то после многочисленных экспериментальных опытов на больших группах людей мы должны были бы получить два варианта подтверждения.
1. Один подразумевает неукоснительную верность догадке (см.схему - синим цветом). Это позволяет выдвигать многочисленные гипотезы по причинам разделения людей на типы (!), проводить дальнейшие описательные исследования каждой из групп: чувтвенный или же нет, спонтанный или же прагматичный...
2. Другой же вариант будет указывать на некую изначальную неточность предположения, что не даст как-то систематизировать и описать два антагонизма (см.рис - салатовым цветом).
. Ведь если теория несколько расходится с практикой, то это списывается на некую изначально предполагаемую неточность установочных данных эксперимента или же интерпретацию полученных результатов (см.схему - синим цветом). Если же в основу экспериментов берутся любые, придуманные «учёным» условия, а практика показывает отсутствие чёткого разделения, то мы получаем лишь подтверждение какого-то заложенного экспериментатором ни кому не понятного алгоритма. Говорить о неточности постановки эксперимента или же обработке результата уже не имеет смысла – согласно теории вероятностей вариантов от варианта ответов становится на порядок больше.
. Вся работа «психолога» современности держится на теории вероятностей и статистике, что подразумевает дружбу с головой и технарский склад мышления. Как же тогда объяснить дебилизм «научных работников», которые, не имея каких-то математических закономерностей разделения типов людей, проводят свои исследования на неграмотных предпосылках гуманитария К.Юнга из прошлого века? Причём относится это не только к данной теме, но и ко всему кругу решаемых «психологией» задач!
https://habr.com/ru/news/t/366255/
https://psyfactor.org/news/sciense61.htm
. Это узаконенное вредительство, возведённое в ранг государственности. Ведь от психологии отдельных групп мы переходим к обществу, а это уже политика и социология! Понт понта понтовского рулит миром, третируя и подавляя психически здоровых людей сиюминутными установками ищущего выгод крупного капитала и продажными настроениями, соответственно, 50% населения мира из баб!
. Например, можно взглянуть на любое фото студенческого коллектива будущих психологов и увидеть, что прагматично думающих головой и уважающих и любящих математику парней там практически нет.
ИНТРОВЕРСИЯ, личностная характеристика, описанная швейцарским психиатром и психологом К.Юнгом в 1910г., означающая дословно «обращенность внутрь». Интроверсия предполагает предпочтение человеком своего внутреннего мира воображения, богатого и созидательного объективной реальности. Интроверты обычно чувствительны, склонны к самоанализу и самокритике. Для них не характерны спонтанные действия, они не особенно общительны, им не свойственно выражение эмоций. Интроверт больше погружен в свои мысли и фантазии, часто предпочитает общению с людьми возможность предаться размышлениям.
ЭКСТРАВЕРСИЯ, характеристика определенного типа личности. Человек является экстравертом, если его основные интересы лежат во внешнем, объективном мире, в котором он видит высшую ценность. Экстраверсия, таким образом, предполагает предпочтение социальных и практических аспектов жизни, в отличие от погружения в мир воображения и интроспекции.
. На каких таких основаниях люди были разделены на два «антагонистических» типа? Если это теоретическое исследование, то в основу должен быть положен какой-то математический описательный алгоритм – что полностью отсутствует. Если же это практическое наблюдение, что и есть реалии, то после многочисленных экспериментальных опытов на больших группах людей мы должны были бы получить два варианта подтверждения.
1. Один подразумевает неукоснительную верность догадке (см.схему - синим цветом). Это позволяет выдвигать многочисленные гипотезы по причинам разделения людей на типы (!), проводить дальнейшие описательные исследования каждой из групп: чувтвенный или же нет, спонтанный или же прагматичный...
2. Другой же вариант будет указывать на некую изначальную неточность предположения, что не даст как-то систематизировать и описать два антагонизма (см.рис - салатовым цветом).
. Ведь если теория несколько расходится с практикой, то это списывается на некую изначально предполагаемую неточность установочных данных эксперимента или же интерпретацию полученных результатов (см.схему - синим цветом). Если же в основу экспериментов берутся любые, придуманные «учёным» условия, а практика показывает отсутствие чёткого разделения, то мы получаем лишь подтверждение какого-то заложенного экспериментатором ни кому не понятного алгоритма. Говорить о неточности постановки эксперимента или же обработке результата уже не имеет смысла – согласно теории вероятностей вариантов от варианта ответов становится на порядок больше.
. Вся работа «психолога» современности держится на теории вероятностей и статистике, что подразумевает дружбу с головой и технарский склад мышления. Как же тогда объяснить дебилизм «научных работников», которые, не имея каких-то математических закономерностей разделения типов людей, проводят свои исследования на неграмотных предпосылках гуманитария К.Юнга из прошлого века? Причём относится это не только к данной теме, но и ко всему кругу решаемых «психологией» задач!
https://habr.com/ru/news/t/366255/
https://psyfactor.org/news/sciense61.htm
. Это узаконенное вредительство, возведённое в ранг государственности. Ведь от психологии отдельных групп мы переходим к обществу, а это уже политика и социология! Понт понта понтовского рулит миром, третируя и подавляя психически здоровых людей сиюминутными установками ищущего выгод крупного капитала и продажными настроениями, соответственно, 50% населения мира из баб!
. Например, можно взглянуть на любое фото студенческого коллектива будущих психологов и увидеть, что прагматично думающих головой и уважающих и любящих математику парней там практически нет.
Re: Экстраверты и интроверты - миф или реальность?
Не существует ни интровертов, ни экстравертов. Это выстрел из 19 века наобум - психология зарождалась и надо было хоть с чего-то начать.
Как может думающий головой быть чувствительным? Что, решил уравнение и плачет от радости? Что за глупые выдумки?! Сделал что-то наобум - можно и порыдать.
Как можно не общаясь предаваться самокритике? Что это за бред! Только человек интегрированный в общество понимает, что о всех его поступках, идеях тут же узнаёт широкий круг людей. Это и подразумевает "чувствительность" и самокритику (вспомните Алису Постиг из фильма "Ищите женщину" над которой смеялся весь Париж).
Погружённый в мир воображения для думающего головой это не кажется смешным? Именно широкий круг общения позволяет комбинировать различные жизненные ситуации. От сказочных принцев Алисы Постиг ("Ищите женщину") к одинокой старости.
... ... ...
Некоторые из гуманитариев (!) не поняли причин невозможности исследовать ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ответа на два, казалось бы, диаметральных поставленных вопроса. Именно с этого и начал К.Юнг, разделив людей на типы экстраверт и интроверт. Приведу банальный пример. Есть люди предпочитающие активный отдых, а есть так называемые домоседы Это не означает разделение людей на какие-то психотипы. Кто-то на работе бегает весь день и валится с ног при возврате домой, а кто-то сиднем сидит за столом и ему под вечер хочется размяться. Кто-то грузен и тяжёл на подъём, что вынуждает его вести сидячий образ жизни, а кто-то просто молод и ему не куда девать сил. Миллион причин, которые не учитываются при изначальной постановке вопроса, приводят к дебильному ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ ОТВЕТУ на неверно поставленную задачу. Дальнейшее какое-то изучение "домоседов" и "гуляк" на какие-то там их специфические качества это самая настоящая, без преувеличений, шизофрения!
У кого какие мысли на данный счёт?
Статьи из Википедии.
1. В 1871 году появился очень важный труд Дарвина — «Происхождение человека и половой отбор» (The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex), где Дарвин привёл аргументы в пользу естественного происхождения человека от обезьяноподобных предков.
2. Главное имя в истории оформления психологии как науки — ученик и соратник Гельмгольца, Вундт в 1879 году открыл первую в мире психологическую лабораторию, в которой проходили исследования феноменов сознания методом интроспекции - анализ ощущений, состояний, переживаний, снов. Этот год считается годом рождения психологии как науки.
Таким образом преступный элемент, который управлял миром при помощи религии и военной силы царского режима, попытался перекраситься, сменить масть. Вместо Библии появилась новая религия в которую нужно «просто верить», т.к. она от «учёных» с мировым именем.
Посмотрим ещё на кое-какие совпадения из Википедии.
1. В 1903 году 54-летний российский учёный И.П.Павлов сделал доклад на XIV Международном медицинском конгрессе в Мадриде. Уже через год в 1904 году получил Нобелевскую премия за исследование функций главных пищеварительных желёз.
2. В 1908 году состоялся официальный психоаналитический конгресс в Зальцбурге. Подлинным же успехом, открывшим психоанализу путь к международному признанию, стало приглашение Фрейда в США с целью прочесть курс лекций в Университете Кларка. Лекции Фрейда оказались восприняты с большим энтузиазмом и интересом, а учёный был награждён почётной степенью доктора. Воодушевлённые успешным приёмом в США и растущей популярностью психоанализа, Фрейд и Юнг решили организовать второй психоаналитический конгресс, состоявшийся в Нюрнберге 30—31 марта 1910 года. Была учреждена Международная психоаналитическая ассоциация.
Таким образом лохам вместо реальной лампочки и собаки стали втирать о великом и могучем мозге, который как-то там сам всё «бессознательно» разруливает. Вместо длительного обучения и создания верных ассоциативных взаимосвязей в мозге, что и приводит человека к открытия века, сны и «озарения свыше». Можно не платить учёным и не падать перед ними ниц, поскольку всё ими сделанное это божественно и непостижимо
Поняв всё о том времени вспомним о ещё одном «гении от психологии». ИНТРОВЕРСИЯ, личностная характеристика, описанная швейцарским психиатром и психологом К.Юнгом в 1910г., означающая дословно «обращенность внутрь». ЭКСТРАВЕРСИЯ, характеризует человека, если его основные интересы лежат во внешнем, объективном мире. Таким образом вместо технарей и гуманитариев, которых мы с вами можем запросто «расколоть» уже в 10-12 летнем возрасте, появился шизофренический аналог. Расколоть мы их уже не можем, т.к. подобные «личности» не на что материальное не претендуют, и это сугубо их личное дело сколько иметь друзей, как часто с ними общаться. Шваль и параша перекрасила машины технарей и гуманитариев в другой цвет и теперь на них раскатывают! Назовём предельно добро 90-95% населения планеты Земля термином Индиго, который не относится ни к гуманитариям, ни к технарям, но вспомним о том, что они являются избирателями. Ставят своих лидеров над способными что-то делать, а затем все дружненько и ОЧЕНЬ СОЗНАТЕЛЬНО живут за чужой счёт! Бизнесмены и «политики», гной и рвань с детских лет дурит и крутит реальными челами: сталкивая и примеряя противоположности, обманывая и предавая друзей и товарищей своей «универсальностью», а мы ни чего с ними не можем поделать из-за «учёных». Кто хоть управляет Кремлём или Белым Домом?! Чьи дочурки рулят МГУ и наукой?! Назовите хотя бы одного лидера государства, политического деятеля, которого можно уверенно соотнести с лидерами технарей или гуманитариев? А теперь примерьте на них "научный аналог" из интроверта или экстраверта - подходит, не коробит ни кого?
Как может думающий головой быть чувствительным? Что, решил уравнение и плачет от радости? Что за глупые выдумки?! Сделал что-то наобум - можно и порыдать.
Как можно не общаясь предаваться самокритике? Что это за бред! Только человек интегрированный в общество понимает, что о всех его поступках, идеях тут же узнаёт широкий круг людей. Это и подразумевает "чувствительность" и самокритику (вспомните Алису Постиг из фильма "Ищите женщину" над которой смеялся весь Париж).
Погружённый в мир воображения для думающего головой это не кажется смешным? Именно широкий круг общения позволяет комбинировать различные жизненные ситуации. От сказочных принцев Алисы Постиг ("Ищите женщину") к одинокой старости.
... ... ...
Некоторые из гуманитариев (!) не поняли причин невозможности исследовать ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ответа на два, казалось бы, диаметральных поставленных вопроса. Именно с этого и начал К.Юнг, разделив людей на типы экстраверт и интроверт. Приведу банальный пример. Есть люди предпочитающие активный отдых, а есть так называемые домоседы Это не означает разделение людей на какие-то психотипы. Кто-то на работе бегает весь день и валится с ног при возврате домой, а кто-то сиднем сидит за столом и ему под вечер хочется размяться. Кто-то грузен и тяжёл на подъём, что вынуждает его вести сидячий образ жизни, а кто-то просто молод и ему не куда девать сил. Миллион причин, которые не учитываются при изначальной постановке вопроса, приводят к дебильному ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ ОТВЕТУ на неверно поставленную задачу. Дальнейшее какое-то изучение "домоседов" и "гуляк" на какие-то там их специфические качества это самая настоящая, без преувеличений, шизофрения!
У кого какие мысли на данный счёт?
Статьи из Википедии.
1. В 1871 году появился очень важный труд Дарвина — «Происхождение человека и половой отбор» (The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex), где Дарвин привёл аргументы в пользу естественного происхождения человека от обезьяноподобных предков.
2. Главное имя в истории оформления психологии как науки — ученик и соратник Гельмгольца, Вундт в 1879 году открыл первую в мире психологическую лабораторию, в которой проходили исследования феноменов сознания методом интроспекции - анализ ощущений, состояний, переживаний, снов. Этот год считается годом рождения психологии как науки.
Таким образом преступный элемент, который управлял миром при помощи религии и военной силы царского режима, попытался перекраситься, сменить масть. Вместо Библии появилась новая религия в которую нужно «просто верить», т.к. она от «учёных» с мировым именем.
Посмотрим ещё на кое-какие совпадения из Википедии.
1. В 1903 году 54-летний российский учёный И.П.Павлов сделал доклад на XIV Международном медицинском конгрессе в Мадриде. Уже через год в 1904 году получил Нобелевскую премия за исследование функций главных пищеварительных желёз.
2. В 1908 году состоялся официальный психоаналитический конгресс в Зальцбурге. Подлинным же успехом, открывшим психоанализу путь к международному признанию, стало приглашение Фрейда в США с целью прочесть курс лекций в Университете Кларка. Лекции Фрейда оказались восприняты с большим энтузиазмом и интересом, а учёный был награждён почётной степенью доктора. Воодушевлённые успешным приёмом в США и растущей популярностью психоанализа, Фрейд и Юнг решили организовать второй психоаналитический конгресс, состоявшийся в Нюрнберге 30—31 марта 1910 года. Была учреждена Международная психоаналитическая ассоциация.
Таким образом лохам вместо реальной лампочки и собаки стали втирать о великом и могучем мозге, который как-то там сам всё «бессознательно» разруливает. Вместо длительного обучения и создания верных ассоциативных взаимосвязей в мозге, что и приводит человека к открытия века, сны и «озарения свыше». Можно не платить учёным и не падать перед ними ниц, поскольку всё ими сделанное это божественно и непостижимо
Поняв всё о том времени вспомним о ещё одном «гении от психологии». ИНТРОВЕРСИЯ, личностная характеристика, описанная швейцарским психиатром и психологом К.Юнгом в 1910г., означающая дословно «обращенность внутрь». ЭКСТРАВЕРСИЯ, характеризует человека, если его основные интересы лежат во внешнем, объективном мире. Таким образом вместо технарей и гуманитариев, которых мы с вами можем запросто «расколоть» уже в 10-12 летнем возрасте, появился шизофренический аналог. Расколоть мы их уже не можем, т.к. подобные «личности» не на что материальное не претендуют, и это сугубо их личное дело сколько иметь друзей, как часто с ними общаться. Шваль и параша перекрасила машины технарей и гуманитариев в другой цвет и теперь на них раскатывают! Назовём предельно добро 90-95% населения планеты Земля термином Индиго, который не относится ни к гуманитариям, ни к технарям, но вспомним о том, что они являются избирателями. Ставят своих лидеров над способными что-то делать, а затем все дружненько и ОЧЕНЬ СОЗНАТЕЛЬНО живут за чужой счёт! Бизнесмены и «политики», гной и рвань с детских лет дурит и крутит реальными челами: сталкивая и примеряя противоположности, обманывая и предавая друзей и товарищей своей «универсальностью», а мы ни чего с ними не можем поделать из-за «учёных». Кто хоть управляет Кремлём или Белым Домом?! Чьи дочурки рулят МГУ и наукой?! Назовите хотя бы одного лидера государства, политического деятеля, которого можно уверенно соотнести с лидерами технарей или гуманитариев? А теперь примерьте на них "научный аналог" из интроверта или экстраверта - подходит, не коробит ни кого?
Re: Экстраверты и интроверты - миф или реальность?
Где вершки, а где корешки?
.
. Подмена реальных способности людей к точым или гуманитарным дисциплинам на количество общения ЛИДЕРЫ ИНДИГО попытались замаскировать свою некомпетентность, неспособность конкурировать с новыми, истинными лидерами общества 19 века. Ведь на смену близких к Богу королей и религиозных деятелей, которые диктовали людям, как жить и что в мире ценно, должны были прийти учёные. Этого не произошло из-за "настоящих профессоров и академиков", которые на деньги налогоплательщиков и "доброхотов" из привилегированных классов начали дурить людям головы НАСТОЯЩЕЙ АХИНЕЕЙ: "подсознание рулит", "секс это двигатель прогресса", интроверты и экстраверты это наше всё. При этом ни каких аргументов или обоснования своей деятельности они не представили даже через столетия, хотя оно есть! Disman3 доказал, что поскольку память мозга ассоциативна, то технарь и гуманитарий, ВМЕСТЕ СО СВОИМ КРУГОМ ОБЩЕНИЯ, это производные от способности к запоминанию на основе частичного или полного совпадения всех признаков какого-то термина.
.
. Подмена реальных способности людей к точым или гуманитарным дисциплинам на количество общения ЛИДЕРЫ ИНДИГО попытались замаскировать свою некомпетентность, неспособность конкурировать с новыми, истинными лидерами общества 19 века. Ведь на смену близких к Богу королей и религиозных деятелей, которые диктовали людям, как жить и что в мире ценно, должны были прийти учёные. Этого не произошло из-за "настоящих профессоров и академиков", которые на деньги налогоплательщиков и "доброхотов" из привилегированных классов начали дурить людям головы НАСТОЯЩЕЙ АХИНЕЕЙ: "подсознание рулит", "секс это двигатель прогресса", интроверты и экстраверты это наше всё. При этом ни каких аргументов или обоснования своей деятельности они не представили даже через столетия, хотя оно есть! Disman3 доказал, что поскольку память мозга ассоциативна, то технарь и гуманитарий, ВМЕСТЕ СО СВОИМ КРУГОМ ОБЩЕНИЯ, это производные от способности к запоминанию на основе частичного или полного совпадения всех признаков какого-то термина.
Re: Экстраверты и интроверты - миф или реальность?
Топик для очень креативных женщин - Алис Постиг.
. Будете ли вы рады, если после угона вашей машины гаишники её будут разыскивать по терминам "Светлая" или "Тёмная" вместо марки, года выпуска и названия кузова? А как будет выглядеть график распределения вероятности опознания машины в общем транспортном потоке, даже если представить, что останавливать для проверки будут всех без исключения? Уж не так ли как и интроверт с экстравертом салатового цвета?
.
. А теперь представьте себя хотя бы на месте начальника отдела кадров, который занимается приёмом на работу сотрудников. Вас заинтересует экстраверт с интровертом, креативность или же холерик с сангвиником, Штирлиц и Мальвина с Пьеро? Либо вы потребуете аттестат, и будете глядеть успеваемость по предметам, техническое или гуманитарное заведение с названием, поведение, сопоставляя всё с предполагаемой должностью назначенца: чернорабочий, исполнитель, заведующий, директор? При этом даже не взгляните на характеристику с места работы или учёбы, а лишь поинтересуетесь, не было ли взысканий в трудовой книжке и все прежние места работы для выявления кем же в реалиях является человек?! Именно это и придумали короли со знатью и религиозными деятелями в 19-ом веке, когда начали финансировать шизофреников от психологии типа Юнга и Фрейда! Замаскировать себя и своих подельников от разоблачения и конфискации, не дать себя обкрадывать слугам на основании "вор у вора дубинку украл - кому какое дело". И поныне "бизнесмены" и "политики" занимаются этим же, нагло отрицая реалии и пользуясь поддержкой 90-95% ни чего в реалиях не делающего населения - ни рабочий, ни крестьянин, ни учёный или творческая личность, а менеджер или же служащий. Партии, народные избранники, государственные средства массовых информаций - всё из той же оперы!
. Будете ли вы рады, если после угона вашей машины гаишники её будут разыскивать по терминам "Светлая" или "Тёмная" вместо марки, года выпуска и названия кузова? А как будет выглядеть график распределения вероятности опознания машины в общем транспортном потоке, даже если представить, что останавливать для проверки будут всех без исключения? Уж не так ли как и интроверт с экстравертом салатового цвета?
.
. А теперь представьте себя хотя бы на месте начальника отдела кадров, который занимается приёмом на работу сотрудников. Вас заинтересует экстраверт с интровертом, креативность или же холерик с сангвиником, Штирлиц и Мальвина с Пьеро? Либо вы потребуете аттестат, и будете глядеть успеваемость по предметам, техническое или гуманитарное заведение с названием, поведение, сопоставляя всё с предполагаемой должностью назначенца: чернорабочий, исполнитель, заведующий, директор? При этом даже не взгляните на характеристику с места работы или учёбы, а лишь поинтересуетесь, не было ли взысканий в трудовой книжке и все прежние места работы для выявления кем же в реалиях является человек?! Именно это и придумали короли со знатью и религиозными деятелями в 19-ом веке, когда начали финансировать шизофреников от психологии типа Юнга и Фрейда! Замаскировать себя и своих подельников от разоблачения и конфискации, не дать себя обкрадывать слугам на основании "вор у вора дубинку украл - кому какое дело". И поныне "бизнесмены" и "политики" занимаются этим же, нагло отрицая реалии и пользуясь поддержкой 90-95% ни чего в реалиях не делающего населения - ни рабочий, ни крестьянин, ни учёный или творческая личность, а менеджер или же служащий. Партии, народные избранники, государственные средства массовых информаций - всё из той же оперы!
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