Сообщение disman3 » 22 дек 2019, 11:29

Не существует ни интровертов, ни экстравертов. Это выстрел из 19 века наобум - психология зарождалась и надо было хоть с чего-то начать.



Как может думающий головой быть чувствительным? Что, решил уравнение и плачет от радости? Что за глупые выдумки?! Сделал что-то наобум - можно и порыдать.



Как можно не общаясь предаваться самокритике? Что это за бред! Только человек интегрированный в общество понимает, что о всех его поступках, идеях тут же узнаёт широкий круг людей. Это и подразумевает "чувствительность" и самокритику (вспомните Алису Постиг из фильма "Ищите женщину" над которой смеялся весь Париж).



Погружённый в мир воображения для думающего головой это не кажется смешным? Именно широкий круг общения позволяет комбинировать различные жизненные ситуации. От сказочных принцев Алисы Постиг ("Ищите женщину") к одинокой старости.



... ... ...



Некоторые из гуманитариев (!) не поняли причин невозможности исследовать ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ответа на два, казалось бы, диаметральных поставленных вопроса. Именно с этого и начал К.Юнг, разделив людей на типы экстраверт и интроверт. Приведу банальный пример. Есть люди предпочитающие активный отдых, а есть так называемые домоседы Это не означает разделение людей на какие-то психотипы. Кто-то на работе бегает весь день и валится с ног при возврате домой, а кто-то сиднем сидит за столом и ему под вечер хочется размяться. Кто-то грузен и тяжёл на подъём, что вынуждает его вести сидячий образ жизни, а кто-то просто молод и ему не куда девать сил. Миллион причин, которые не учитываются при изначальной постановке вопроса, приводят к дебильному ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ ОТВЕТУ на неверно поставленную задачу. Дальнейшее какое-то изучение "домоседов" и "гуляк" на какие-то там их специфические качества это самая настоящая, без преувеличений, шизофрения!



У кого какие мысли на данный счёт?



Статьи из Википедии.



1. В 1871 году появился очень важный труд Дарвина — «Происхождение человека и половой отбор» (The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex), где Дарвин привёл аргументы в пользу естественного происхождения человека от обезьяноподобных предков.



2. Главное имя в истории оформления психологии как науки — ученик и соратник Гельмгольца, Вундт в 1879 году открыл первую в мире психологическую лабораторию, в которой проходили исследования феноменов сознания методом интроспекции - анализ ощущений, состояний, переживаний, снов. Этот год считается годом рождения психологии как науки.



Таким образом преступный элемент, который управлял миром при помощи религии и военной силы царского режима, попытался перекраситься, сменить масть. Вместо Библии появилась новая религия в которую нужно «просто верить», т.к. она от «учёных» с мировым именем.



Посмотрим ещё на кое-какие совпадения из Википедии.



1. В 1903 году 54-летний российский учёный И.П.Павлов сделал доклад на XIV Международном медицинском конгрессе в Мадриде. Уже через год в 1904 году получил Нобелевскую премия за исследование функций главных пищеварительных желёз.



2. В 1908 году состоялся официальный психоаналитический конгресс в Зальцбурге. Подлинным же успехом, открывшим психоанализу путь к международному признанию, стало приглашение Фрейда в США с целью прочесть курс лекций в Университете Кларка. Лекции Фрейда оказались восприняты с большим энтузиазмом и интересом, а учёный был награждён почётной степенью доктора. Воодушевлённые успешным приёмом в США и растущей популярностью психоанализа, Фрейд и Юнг решили организовать второй психоаналитический конгресс, состоявшийся в Нюрнберге 30—31 марта 1910 года. Была учреждена Международная психоаналитическая ассоциация.



Таким образом лохам вместо реальной лампочки и собаки стали втирать о великом и могучем мозге, который как-то там сам всё «бессознательно» разруливает. Вместо длительного обучения и создания верных ассоциативных взаимосвязей в мозге, что и приводит человека к открытия века, сны и «озарения свыше». Можно не платить учёным и не падать перед ними ниц, поскольку всё ими сделанное это божественно и непостижимо



Поняв всё о том времени вспомним о ещё одном «гении от психологии». ИНТРОВЕРСИЯ, личностная характеристика, описанная швейцарским психиатром и психологом К.Юнгом в 1910г., означающая дословно «обращенность внутрь». ЭКСТРАВЕРСИЯ, характеризует человека, если его основные интересы лежат во внешнем, объективном мире. Таким образом вместо технарей и гуманитариев, которых мы с вами можем запросто «расколоть» уже в 10-12 летнем возрасте, появился шизофренический аналог. Расколоть мы их уже не можем, т.к. подобные «личности» не на что материальное не претендуют, и это сугубо их личное дело сколько иметь друзей, как часто с ними общаться. Шваль и параша перекрасила машины технарей и гуманитариев в другой цвет и теперь на них раскатывают! Назовём предельно добро 90-95% населения планеты Земля термином Индиго, который не относится ни к гуманитариям, ни к технарям, но вспомним о том, что они являются избирателями. Ставят своих лидеров над способными что-то делать, а затем все дружненько и ОЧЕНЬ СОЗНАТЕЛЬНО живут за чужой счёт! Бизнесмены и «политики», гной и рвань с детских лет дурит и крутит реальными челами: сталкивая и примеряя противоположности, обманывая и предавая друзей и товарищей своей «универсальностью», а мы ни чего с ними не можем поделать из-за «учёных». Кто хоть управляет Кремлём или Белым Домом?! Чьи дочурки рулят МГУ и наукой?! Назовите хотя бы одного лидера государства, политического деятеля, которого можно уверенно соотнести с лидерами технарей или гуманитариев? А теперь примерьте на них "научный аналог" из интроверта или экстраверта - подходит, не коробит ни кого?