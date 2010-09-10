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Мастер. Гость RZN.info Сообщения: 59 Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53 Re: Источник бесперебойного питания Цитата Сообщение Мастер. » Сегодня, 11:49 zevc писал(а): Хочу организовать бесперебойное питание в доме, а то часто свет стали выключать. Подскажите, для чего в первую очередь стоит купить ИБП, а то бюджет ограничен.

Тут всё зависит от того, что у вас в частном доме используется. Если отопление автономное, то в первую очередь вам нужен UPS именно для котла. Это первостепенная задача. В случае с центральным отоплением это не так важно. Ещё можете запитать компьютер и сетевые устройства, если работаете удалённо. Они много не требуют, поэтому такое Тут всё зависит от того, что у вас в частном доме используется. Если отопление автономное, то в первую очередь вам нужен UPS именно для котла. Это первостепенная задача. В случае с центральным отоплением это не так важно. Ещё можете запитать компьютер и сетевые устройства, если работаете удалённо. Они много не требуют, поэтому такое бесперебойное питание дома стоит недорого. Холодильник, телевизор – это всё по желанию. Ещё бы порекомендовал подключить небольшой ИБП для освещения, например, на улице. Мелочь, а будет очень полезно в ночное время. Вернуться к началу

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