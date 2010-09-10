Источник бесперебойного питания

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Источник бесперебойного питания

Сообщение zevc » Сегодня, 11:31

Хочу организовать бесперебойное питание в доме, а то часто свет стали выключать. Подскажите, для чего в первую очередь стоит купить ИБП, а то бюджет ограничен.
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Мастер.
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53

Re: Источник бесперебойного питания

Сообщение Мастер. » Сегодня, 11:49

zevc писал(а):Хочу организовать бесперебойное питание в доме, а то часто свет стали выключать. Подскажите, для чего в первую очередь стоит купить ИБП, а то бюджет ограничен.

Тут всё зависит от того, что у вас в частном доме используется. Если отопление автономное, то в первую очередь вам нужен UPS именно для котла. Это первостепенная задача. В случае с центральным отоплением это не так важно. Ещё можете запитать компьютер и сетевые устройства, если работаете удалённо. Они много не требуют, поэтому такое бесперебойное питание дома стоит недорого. Холодильник, телевизор – это всё по желанию. Ещё бы порекомендовал подключить небольшой ИБП для освещения, например, на улице. Мелочь, а будет очень полезно в ночное время.
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