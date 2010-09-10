Подскажите, какую подложку лучше использовать под ламинат в офисе?

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите, какую подложку лучше использовать под ламинат в офисе?

Сообщение zevc » Сегодня, 13:09

Подскажите, какую подложку лучше использовать под ламинат в офисе?
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Мастер.
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53

Re: Подскажите, какую подложку лучше использовать под ламинат в офисе?

Сообщение Мастер. » 29 минут назад

zevc писал(а):Подскажите, какую подложку лучше использовать под ламинат в офисе?

До недавнего времени использовали подложку из пробки. Во время ремонта уложили новинку от компании ООО «Жанетт». Она выпускает покрытие из вспененной резины. Могу смело сказать, что это лучшая подложка под ламинат. Чтобы не быть голословным, расскажу о -сильных сторонах:
-отлично защищает от холода;
-высокая звукоизоляция;
-исправляет все неровности бетонной стяжки;
-экологичная;
-недорогая.
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