Подскажите, какую подложку лучше использовать под ламинат в офисе?
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Подскажите, какую подложку лучше использовать под ламинат в офисе?
Подскажите, какую подложку лучше использовать под ламинат в офисе?
Re: Подскажите, какую подложку лучше использовать под ламинат в офисе?
zevc писал(а):Подскажите, какую подложку лучше использовать под ламинат в офисе?
До недавнего времени использовали подложку из пробки. Во время ремонта уложили новинку от компании ООО «Жанетт». Она выпускает покрытие из вспененной резины. Могу смело сказать, что это лучшая подложка под ламинат. Чтобы не быть голословным, расскажу о -сильных сторонах:
-отлично защищает от холода;
-высокая звукоизоляция;
-исправляет все неровности бетонной стяжки;
-экологичная;
-недорогая.
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