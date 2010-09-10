Что подарить руководителю?
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Что подарить руководителю?
Выбираем подарок руководителю – это женщина за сорок. Как вы думаете, что можно подарить? Обычные вещи будут пустой тратой денег, возможно, стоит заказать какую-то услугу или сертификат?
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