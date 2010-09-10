Что подарить руководителю?

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Что подарить руководителю?

Сообщение zevc » 58 минут назад

Выбираем подарок руководителю – это женщина за сорок. Как вы думаете, что можно подарить? Обычные вещи будут пустой тратой денег, возможно, стоит заказать какую-то услугу или сертификат?
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