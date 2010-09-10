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Мастер. Гость RZN.info Сообщения: 62 Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53 Re: Что подарить руководителю? Цитата Сообщение Мастер. » 23 дек 2019, 16:00 zevc писал(а): Выбираем подарок руководителю – это женщина за сорок. Как вы думаете, что можно подарить? Обычные вещи будут пустой тратой денег, возможно, стоит заказать какую-то услугу или сертификат?

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