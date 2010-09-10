Что подарить руководителю?

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Что подарить руководителю?

Сообщение zevc » 23 дек 2019, 14:30

Выбираем подарок руководителю – это женщина за сорок. Как вы думаете, что можно подарить? Обычные вещи будут пустой тратой денег, возможно, стоит заказать какую-то услугу или сертификат?
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Мастер.
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53

Re: Что подарить руководителю?

Сообщение Мастер. » 23 дек 2019, 16:00

zevc писал(а):Выбираем подарок руководителю – это женщина за сорок. Как вы думаете, что можно подарить? Обычные вещи будут пустой тратой денег, возможно, стоит заказать какую-то услугу или сертификат?

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Стасик
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 авг 2019, 16:57

Re: Что подарить руководителю?

Сообщение Стасик » Сегодня, 10:59

Посмотрите на рейтинг квадрокоптеров 2019 что здесь есть https://apptoday.ru/publication/top-10- ... t-luchshii и выбирайте подходящий в подарок. Согласитесь что это того стоит.
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