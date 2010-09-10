Что подарить руководителю?
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Что подарить руководителю?
Выбираем подарок руководителю – это женщина за сорок. Как вы думаете, что можно подарить? Обычные вещи будут пустой тратой денег, возможно, стоит заказать какую-то услугу или сертификат?
Re: Что подарить руководителю?
zevc писал(а):Выбираем подарок руководителю – это женщина за сорок. Как вы думаете, что можно подарить? Обычные вещи будут пустой тратой денег, возможно, стоит заказать какую-то услугу или сертификат?
Если вы ищете оригинальный подарок руководителю, то рекомендую вам сервис podarokservis.ru. Здесь вы точно найдете хороший вариант. Мы покупали отдых в СПА-центре, остались довольны и получили массу незабываемых эмоций. Порадовали отзывчивые работники компании, предложили праздничное оформление и доставку сертификата на дом.
Re: Что подарить руководителю?
Посмотрите на рейтинг квадрокоптеров 2019 что здесь есть https://apptoday.ru/publication/top-10- ... t-luchshii и выбирайте подходящий в подарок. Согласитесь что это того стоит.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей