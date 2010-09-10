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Cumadin Гость RZN.info Сообщения: 36 Зарегистрирован: 01 сен 2015, 22:58 Откуда: Россия Тайна Бермудского треугольника - волны убийцы Цитата Сообщение Cumadin » Вчера, 18:47

При столкновении приливных волн с береговой линией континентов, образуются приливы и отливы.

При столкновении приливных волн в открытом океане, образуются волны-убийцы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Волны-убийцы

Величину волн-убийц можно вычислить по следующей формуле: H = T1•T2.

Где T - кинетическая энергия приливной волны.

Опыт к теме: Тайна Бермудского треугольника — волны-убийцы



Как мы видим, волны-убийцы образуются только в тех морях, где образуются приливные волны и чем выше амплитуда приливов, тем выше волны-убийцы.

В безприливных морях волны-убийцы не образуются.

Список морей, в которых образуются приливы и волны-убийцы, высотой более 50 см:

Ирландское море, Северное море, Баренцево море, Море Баффина, Белое море, Запад Средиземного моря, Берингово море, Охотское море, Аравийское море, Саргасово море, Гудзонов залив, залив Мэн, залив Аляска и т.д.

Список морей, где высота приливов и волн-убийц не превышает 50 см:

Балтийское море, Гренландское море, Черное море, Азовское море, Чукотское море, Карское море, Море Лаптевых, Красное море, Мраморное море, Карибское море, Японское море, Мексиканский залив и т.д.

В сезон аномально высоких приливов, образуются аномально высокие волны-убийцы.

Самые высокие приливы и волны-убийцы, образуются в Северной Атлантике, в Тихом океане в Охотском море и т.д.



Можно провести несложный опыт, если в ванну с водой одновременно бросить две литровые банки. (расстояние между лежащими банками 10 см).

При столкновении приливных волн, возникшая волна-убийца пенится и более крупная волна, несколько протаскивает менее крупную волну.

Можно создать волну-убийцу высотой 0,3 метра и длительностью 0,5 секунд, если два ныряльщика одновременно прыгнут "бомбочкой" в водоем с высоты 2 метра. (расстояние между прыгающими 3 метра).

Если, в чашку с водой одновременно ударить двумя столовыми ложками и там образуется "волна-убийца".

Механизм образования приливного горба в реке, и волн-убийц в океанах- аналогичен и высота приливного горба в реке, зависит от кинетической энергии течения в реке, и кинетической энергии приливной волны.

https://images.app.goo.gl/fNxSM5ZBGN5evNQi9



Место возможного возникновения волн-убийц можно прогнозировать по календарю приливов, соответственно прокладывать безопасные маршруты.

Приближающуюся, волну-убийцу или цунами можно частично нейтрализовать, создав серию встречных волн, торпедами или снарядами.

Если, две приливные волны не столкнутся между собой, то они свободно движутся по океану, со скоростью около 100 км/час и их называют волнами Россби.

Три сестры— это столкновение приливной волны с тремя штормовыми волнами.



Приливные волны сталкиваясь с штормовыми волнами создают волну-убийцу и являются основной причиной крушения кораблей.

Зная, график приливов, следует соответственно выбирать время и маршрут передвижения в морях и океанах.

https://goo.gl/images/icF4zf

На карте показаны, районы наиболее частого возникновения волн-убийц.

В Северной Атлантике, волны-убийцы образуются, преимущественно по периметру Северо-Атлантического планетарного круговорота в результате столкновения приливных волн с штормовыми волнами (три сестры).

https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/011/476.htm



https://images.app.goo.gl/DZWdKoRxvJ214xWP6

На анимации показано, как в районе Бермудского треугольника образуется волна-убийца.

Часы, установленные, на анимации показывают, что волны-убийцы в Бермудском треугольнике образуются два раза в сутки в 12 и в 24 часа.

Опираясь, на продемонстрированную анимацию, можно составить календарь образования волн-убийц не только на будущие годы, но и на предыдущие. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bermuda_Triangle



В сезон длительных восточных ветров на севере Охотского моря и половодья рек, впадающих в Пенжинскую губу, скорость течения на севере Охотского моря повышается в несколько раз, благодаря чему, на севере Охотского моря повышается содержание кислорода, уровень вод, амплитуда приливов и волн-убийц.

Течение, которое движется вдоль северного побережья Охотского моря, прецессируя, отражает от себя приливную волну как в сторону побережья, так и в сторону открытого моря (на юг).

Течения, которые движутся вдоль экватора, создают самые высокие приливные волны.

Лоция Охотского моря https://goo.gl/images/u3AsBQ



Гипотеза о том, что наложение ветровых волн может быть причиной образования волн-убийц, не выдерживает критики, т. к. волны-убийцы образуются и во время штиля.

Утверждение, что метан, всплывая со дна океана, резко уменьшает плотность воды и судно теряет плавучесть, так же не выдерживает критики, т. к. уменьшение плотности воды не может причинить механическое повреждение кораблям и нефтяным платформам.

Команды кораблей всегда фиксируют удар огромной волны, но еще никому не удалось зафиксировать выброс метана.

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Тайна Бермудского треугольника - волны убийцы,

которые создаёт течение Гольфстрим, отражая от себя огромную приливную волну.

Гольфстрим является мощным течением, шириной около 100 км, толщиной около 700 м и скоростью до 10 км/ч.

По мере движения, Гольфстрим образует многочисленные меандры до 200 км., а в самом потоке развиваются круговороты.

https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/011/476.htm



Продолжение: Приливы и отливы - результат вращения Земли и круговоротов.

Форум Федеральная целевая программа "Мировой океан".

Фopумы Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

http://forum.unn.ru/viewtopic.php?f=39& ... 8ca205ab15

Открытие опубликовано в Российско-Немецком научном рецензируемом журнале “Eastern European Scientific Journal” №3/2015. Стр 64. Июнь

Научный журнал «НБИКС-Наука.Технологии» №4/2018. Стр 104.

(Нанотехнологическое общество России).

Французский морской форум (Обсуждение). http://forummarine.forumactif.com/t9357-le-flux-et-reflux-est-le-resultat-de-la-rotation-de-la-terre

Английский форум. "Погода / Науки о Земле" В морях и океанах движется огромное количество, едва заметных, приливных волн.При столкновении приливных волн с береговой линией континентов, образуются приливы и отливы.При столкновении приливных волн в открытом океане, образуются волны-убийцы.Величину волн-убийц можно вычислить по следующей формуле: H = T1•T2.Где T - кинетическая энергия приливной волны.Опыт к теме: Тайна Бермудского треугольника — волны-убийцы https://youtu.be/1TIY6ZoV-Jk Как мы видим, волны-убийцы образуются только в тех морях, где образуются приливные волны и чем выше амплитуда приливов, тем выше волны-убийцы.В безприливных морях волны-убийцы не образуются.Список морей, в которых образуются приливы и волны-убийцы, высотой более 50 см:Ирландское море, Северное море, Баренцево море, Море Баффина, Белое море, Запад Средиземного моря, Берингово море, Охотское море, Аравийское море, Саргасово море, Гудзонов залив, залив Мэн, залив Аляска и т.д.Список морей, где высота приливов и волн-убийц не превышает 50 см:Балтийское море, Гренландское море, Черное море, Азовское море, Чукотское море, Карское море, Море Лаптевых, Красное море, Мраморное море, Карибское море, Японское море, Мексиканский залив и т.д.В сезон аномально высоких приливов, образуются аномально высокие волны-убийцы.Самые высокие приливы и волны-убийцы, образуются в Северной Атлантике, в Тихом океане в Охотском море и т.д.Можно провести несложный опыт, если в ванну с водой одновременно бросить две литровые банки. (расстояние между лежащими банками 10 см).При столкновении приливных волн, возникшая волна-убийца пенится и более крупная волна, несколько протаскивает менее крупную волну.Можно создать волну-убийцу высотой 0,3 метра и длительностью 0,5 секунд, если два ныряльщика одновременно прыгнут "бомбочкой" в водоем с высоты 2 метра. (расстояние между прыгающими 3 метра).Если, в чашку с водой одновременно ударить двумя столовыми ложками и там образуется "волна-убийца".Механизм образования приливного горба в реке, и волн-убийц в океанах- аналогичен и высота приливного горба в реке, зависит от кинетической энергии течения в реке, и кинетической энергии приливной волны.Место возможного возникновения волн-убийц можно прогнозировать по календарю приливов, соответственно прокладывать безопасные маршруты.Приближающуюся, волну-убийцу или цунами можно частично нейтрализовать, создав серию встречных волн, торпедами или снарядами.Если, две приливные волны не столкнутся между собой, то они свободно движутся по океану, со скоростью около 100 км/час и их называют волнами Россби.Три сестры— это столкновение приливной волны с тремя штормовыми волнами.Приливные волны сталкиваясь с штормовыми волнами создают волну-убийцу и являются основной причиной крушения кораблей.Зная, график приливов, следует соответственно выбирать время и маршрут передвижения в морях и океанах.На карте показаны, районы наиболее частого возникновения волн-убийц.В Северной Атлантике, волны-убийцы образуются, преимущественно по периметру Северо-Атлантического планетарного круговорота в результате столкновения приливных волн с штормовыми волнами (три сестры).На анимации показано, как в районе Бермудского треугольника образуется волна-убийца.Часы, установленные, на анимации показывают, что волны-убийцы в Бермудском треугольнике образуются два раза в сутки в 12 и в 24 часа.Опираясь, на продемонстрированную анимацию, можно составить календарь образования волн-убийц не только на будущие годы, но и на предыдущие. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bermuda_TriangleВ сезон длительных восточных ветров на севере Охотского моря и половодья рек, впадающих в Пенжинскую губу, скорость течения на севере Охотского моря повышается в несколько раз, благодаря чему, на севере Охотского моря повышается содержание кислорода, уровень вод, амплитуда приливов и волн-убийц.Течение, которое движется вдоль северного побережья Охотского моря, прецессируя, отражает от себя приливную волну как в сторону побережья, так и в сторону открытого моря (на юг).Течения, которые движутся вдоль экватора, создают самые высокие приливные волны.Лоция Охотского моря http://parusa.narod.ru/bib/books/fareast/1406-1.htm Гипотеза о том, что наложение ветровых волн может быть причиной образования волн-убийц, не выдерживает критики, т. к. волны-убийцы образуются и во время штиля.Утверждение, что метан, всплывая со дна океана, резко уменьшает плотность воды и судно теряет плавучесть, так же не выдерживает критики, т. к. уменьшение плотности воды не может причинить механическое повреждение кораблям и нефтяным платформам.Команды кораблей всегда фиксируют удар огромной волны, но еще никому не удалось зафиксировать выброс метана.------------------------Тайна Бермудского треугольника - волны убийцы,которые создаёт течение Гольфстрим, отражая от себя огромную приливную волну.Гольфстрим является мощным течением, шириной около 100 км, толщиной около 700 м и скоростью до 10 км/ч.По мере движения, Гольфстрим образует многочисленные меандры до 200 км., а в самом потоке развиваются круговороты.Продолжение: Приливы и отливы - результат вращения Земли и круговоротов.Форум Федеральная целевая программа "Мировой океан". http://okeany.com/forum/784.htm Фopумы Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.Открытие опубликовано в Российско-Немецком научном рецензируемом журнале “Eastern European Scientific Journal” №3/2015. Стр 64. ИюньНаучный журнал «НБИКС-Наука.Технологии» №4/2018. Стр 104.(Нанотехнологическое общество России).Французский морской форум (Обсуждение). http://forummarine.forumactif.com/t9357-le-flux-et-reflux-est-le-resultat-de-la-rotation-de-la-terreАнглийский форум. "Погода / Науки о Земле" https://www.wxforum.net/index.php?topic=35094.0 Если лошадь сдохла, слезь Вернуться к началу

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