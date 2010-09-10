интим в Оке
Обсуждения и комментарии новостей из новостной ленты RZN.info.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
интим в Оке
Взгляд проездом. Давние впечатления от встреч с патриархами телеискусств разных каналов, освежены новыми. На удивление в этом криминальном тележерле ничего не изменилось, там царит все тот же урод-псевдоруководитель, основная жизненная концепция его деятельности так же незыблемо зиждется на фундаментальной извращенности - интим в обмен на работу. Не все женщины соглашаются и они обречены на изгнание. Наблюдающие это многочисленные власть предержащие структуры как всегда соблюдают спартанское безразличие, мерзавец в списке неприкасаемых, оберегаемых облзаконодательной властью. Ему выдан картбланш на любой беспредел, как он и сам не раз заявлял, по свидетельству приближенных к нему холуев. Так что патриархи ничем не порадовали, изменений не грядет..
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Новости Рязани на www.rzn.info/news»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость