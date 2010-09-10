Сообщение Хойя » Вчера, 23:49

Добрый день. Хотела посоветоваться. Я аспирантка, недавно начала работу над диссертацией. И вот в чем дело. Может кто-то подскажет, как выбрать наиболее авторитетные периодические издания, в которых лучше публиковать свои статьи? Буду рада любому совету на эту тему