Публикация статей
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Публикация статей
Добрый день. Хотела посоветоваться. Я аспирантка, недавно начала работу над диссертацией. И вот в чем дело. Может кто-то подскажет, как выбрать наиболее авторитетные периодические издания, в которых лучше публиковать свои статьи? Буду рада любому совету на эту тему
Re: Публикация статей
А вы разве сами этим занимаетесь? У нас, например, кафедра активное участие принимает в подобных вопросах. И издания подбирают и с публикацией помогают тоже
Re: Публикация статей
Ну где как, видимо. Потому что у нас кафедра, конечно, может что-то подсказать на эту тему, но именно что подсказать - не больше. В остальном нужно самому уже всем этим заниматься. Автор, если не знаете как выбрать самые авторитетные издания, то мой совет - загляните в базу Web of Science: https://sibac.info/blog/spisok-zhurnalov-web-science Это общемировая база периодики, где есть все журналы, достойные внимания
Re: Публикация статей
Хорошо, что вы задумались о публикациях. Это очень здорово помогает, если вы всерьез решили сделать хорошую карьеру с научной сфере. И даже сейчас при защите диссертации это тоже будет большим плюсом
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