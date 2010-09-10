Публикация статей

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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Публикация статей

Сообщение Хойя » Вчера, 23:49

Добрый день. Хотела посоветоваться. Я аспирантка, недавно начала работу над диссертацией. И вот в чем дело. Может кто-то подскажет, как выбрать наиболее авторитетные периодические издания, в которых лучше публиковать свои статьи? Буду рада любому совету на эту тему
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Публикация статей

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 00:01

А вы разве сами этим занимаетесь? У нас, например, кафедра активное участие принимает в подобных вопросах. И издания подбирают и с публикацией помогают тоже
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Публикация статей

Сообщение Пантерка » Сегодня, 00:27

Ну где как, видимо. Потому что у нас кафедра, конечно, может что-то подсказать на эту тему, но именно что подсказать - не больше. В остальном нужно самому уже всем этим заниматься. Автор, если не знаете как выбрать самые авторитетные издания, то мой совет - загляните в базу Web of Science: https://sibac.info/blog/spisok-zhurnalov-web-science Это общемировая база периодики, где есть все журналы, достойные внимания
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Публикация статей

Сообщение Holly » Сегодня, 00:45

Хорошо, что вы задумались о публикациях. Это очень здорово помогает, если вы всерьез решили сделать хорошую карьеру с научной сфере. И даже сейчас при защите диссертации это тоже будет большим плюсом
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