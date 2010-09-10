Курс валют
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 13 июн 2019, 14:30
Курс валют
В декабре 2019 года курс доллара в Украине продолжает бить антирекорды. Стоимость "зеленого" не перестает удивлять. Какие же силы будут влиять на стоимость доллара в следующем году и где промониторить курс валют в Виннице?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Банковский форум»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость