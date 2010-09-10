Курс валют

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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Sergejuschka
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 13 июн 2019, 14:30

Курс валют

Сообщение Sergejuschka » Сегодня, 10:49

В декабре 2019 года курс доллара в Украине продолжает бить антирекорды. Стоимость "зеленого" не перестает удивлять. Какие же силы будут влиять на стоимость доллара в следующем году и где промониторить курс валют в Виннице?
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