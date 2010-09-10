Необходим бухгалтерский учет

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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Аскольд
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 14:19

Необходим бухгалтерский учет

Сообщение Аскольд » 16 минут назад

Добрый день. Необходим профессионал в бухгалтерском учете. Я открыл ИП, но не могу даже свести дебит с кредитом. Подскажите компитентного специалиста
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