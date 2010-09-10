Необходим бухгалтерский учет
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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Необходим бухгалтерский учет
Добрый день. Необходим профессионал в бухгалтерском учете. Я открыл ИП, но не могу даже свести дебит с кредитом. Подскажите компитентного специалиста
Re: Необходим бухгалтерский учет
Мой знакомый сталкивался с такой проблемой как у вас, нашел выход у фирмы, которая специализируется на этом. Необходимо ведение бух. учёта ИП - обращайтесь в buxprofi.ru. Не прогадаете, сделают вам все в лучшем виде, что фирма поднимется вверх!
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