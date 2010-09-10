Плитка

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Плитка

Сообщение zevc » Сегодня, 15:43

Здравствуйте. Хочу в ванной комнате сделать ремонт и поэтому – отправилась просматривать очень внимательно в интернете статьи и отзывы о том, какие компании осуществляют продажу плитки напрямую. Поможете советами?
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Мастер.
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53

Re: Плитка

Сообщение Мастер. » Сегодня, 16:57

zevc писал(а):Здравствуйте. Хочу в ванной комнате сделать ремонт и поэтому – отправилась просматривать очень внимательно в интернете статьи и отзывы о том, какие компании осуществляют продажу плитки напрямую. Поможете советами?

Конечно, и могу вам посоветовать, прямо сейчас очень внимательно изучить сайт, на котором я выбирала и заказывала плитку. На самом деле это очень удобно – нужно всего лишь просмотреть как можно больше разделов одного и того же сайта, а потом только принимать решение о покупке. Здесь https://www.keramogranit.ru/brands/ital ... um-italon/ плитка millenium italon стоит гораздо дешевле, чем где-либо и я решила поделиться с вами ссылкой на страницу. Обязательно советую не спешить с оформлением заказа, в каталоге огромное количество вариаций плитки от разных производителей.
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