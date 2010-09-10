Плитка
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Плитка
Здравствуйте. Хочу в ванной комнате сделать ремонт и поэтому – отправилась просматривать очень внимательно в интернете статьи и отзывы о том, какие компании осуществляют продажу плитки напрямую. Поможете советами?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 88
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Плитка
тоже сейчас стоим перед выбором плитки
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 152
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Плитка
Я во время ремонта тоже переживал, когда стал выбирать плитку. Просто потому, что это удовольствие не из дешевых и хотелось взять реально качественное. Нашел подходящий мне дизайн в этом магазине www.aplitka.ru/collection/surface тут еще и цена понравилась, всего 2к за квадрат. Также в этом магазине хорошее обслуживание, мне быстро оформили заказ и доставили все за 3 дня.
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