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zevc Гость RZN.info Сообщения: 53 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Плитка Цитата Сообщение zevc » 25 дек 2019, 15:43 Здравствуйте. Хочу в ванной комнате сделать ремонт и поэтому – отправилась просматривать очень внимательно в интернете статьи и отзывы о том, какие компании осуществляют продажу плитки напрямую. Поможете советами? Вернуться к началу

Алексей Кобзарь Гость RZN.info Сообщения: 153 Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18 Re: Плитка Цитата Сообщение Алексей Кобзарь » 13 май 2020, 16:47 Я во время ремонта тоже переживал, когда стал выбирать плитку. Просто потому, что это удовольствие не из дешевых и хотелось взять реально качественное. Нашел подходящий мне дизайн в этом магазине www.aplitka.ru/collection/surface тут еще и цена понравилась, всего 2к за квадрат. Также в этом магазине хорошее обслуживание, мне быстро оформили заказ и доставили все за 3 дня. Вернуться к началу

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