Плитка

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Плитка

Сообщение zevc » 25 дек 2019, 15:43

Здравствуйте. Хочу в ванной комнате сделать ремонт и поэтому – отправилась просматривать очень внимательно в интернете статьи и отзывы о том, какие компании осуществляют продажу плитки напрямую. Поможете советами?
Вернуться к началу
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Плитка

Сообщение Наташа Швец » 13 май 2020, 16:40

тоже сейчас стоим перед выбором плитки
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Плитка

Сообщение Алексей Кобзарь » 13 май 2020, 16:47

Я во время ремонта тоже переживал, когда стал выбирать плитку. Просто потому, что это удовольствие не из дешевых и хотелось взять реально качественное. Нашел подходящий мне дизайн в этом магазине www.aplitka.ru/collection/surface тут еще и цена понравилась, всего 2к за квадрат. Также в этом магазине хорошее обслуживание, мне быстро оформили заказ и доставили все за 3 дня.
Вернуться к началу
vikont
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 22:00

Re: Плитка

Сообщение vikont » Сегодня, 14:56

Мы не сразу решили, что хотим в ванной сделать ремонт, только после того, как плитка стала отваливаться))) Тогда и нашли хороший магазин, где смогли выбрать и заказать очень качественную плитку https://www.mnogoplitki.ru/Catalog/Ross ... zzi/Brera/
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей