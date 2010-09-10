Отказ банка
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Отказ банка
Почему банки стали отказывать в кредите? Уже обращалась в 3 разных банка и мне везде отказали, что делать?(
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Отказ банка
Банкам выгодно оформлять кредиты на большие суммы и большим процентом. А когда к ним приходят люди, чтобы взять какую-то минимальную сумму - сразу отказ и всё логично. Поэтому давно уже существуют разные микрозаймы у которых условия никуда не хуже и где точно не откажут. А по поводу вашего вопроса, почитайте здесь mikrozaym.net/novosti/banki-stali-chashe-otkazyvat-v-kredite/ полезную статью, может получите более раскрытый ответ.
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