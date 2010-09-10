Сообщение Sohar » 20 минут назад

Взгляд проездом. Патриархи телеискусств сообщили много интересного из хроники этой телепомойки. Про борьбу за должности и преференции, сложные многоходовки многолетней обработки своего суверена-благодетеля. Группа приближенных цинично и подло, ловко избавляется от персон мешающих им доминировать на этой ограниченной территории. Дуют в уши начальнику-дурачку небылицы про тостуемого и он покровительственно верит. Принимая дезу за проявление личной преданности, что важнее профессионализма, т.к. его должность одна из немногих относящихся к синекуре, за сохранение которой, он готов насмерть биться с кем угодно - цель оправдывает средства. Нахрап, с которым кучка озверевших бесоподобных, добывает себе должности любой ценой, достоен удивления. Несмотря на явные их успехи, в карьерной страде, приближенные холуи последовательно и скрупулезно копят на своего кормильца убийственный компромат, часть которого уже дозированно запущено в дело. Это нелегкая работа на ближайшее будущее, ведь имя следующего благодетеля уже известно, будет что предъявить в свое оправдание.