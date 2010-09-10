Ставки на спорт

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Ставки на спорт

Сообщение zevc » 27 дек 2019, 10:45

Хочу начать делать ставки на спорт и мне посоветовали сразу скачать приложение букмекерской конторы на свой Андроид. Осталось только выбрать одного букмекера и я немного теряюсь в обилии информации в интернете на эту тему. Что скажете?
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Ставки на спорт

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 14:17

Понимаю вас, когда я только начинал интересоваться букмекерскими конторами, было не совсем понятно, на какие моменты обращать внимание при выборе. Сейчас я точно могу сказать, что смотрите, прежде всего, на удобство платежной системы и наличие бонусов. Кстати, можете посмотреть отзывы о конторах на https://top-bk.com/bookmaker-rating/. Там есть краткий обзор, думаю, из такого списка будет проще выбрать.
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