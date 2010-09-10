Ставки на спорт

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Ставки на спорт

Сообщение zevc » 27 дек 2019, 10:45

Хочу начать делать ставки на спорт и мне посоветовали сразу скачать приложение букмекерской конторы на свой Андроид. Осталось только выбрать одного букмекера и я немного теряюсь в обилии информации в интернете на эту тему. Что скажете?
Вернуться к началу
gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Ставки на спорт

Сообщение gonchar84 » 02 апр 2020, 14:17

Понимаю вас, когда я только начинал интересоваться букмекерскими конторами, было не совсем понятно, на какие моменты обращать внимание при выборе. Сейчас я точно могу сказать, что смотрите, прежде всего, на удобство платежной системы и наличие бонусов. Кстати, можете посмотреть отзывы о конторах на https://top-bk.com/bookmaker-rating/. Там есть краткий обзор, думаю, из такого списка будет проще выбрать.
Вернуться к началу
РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: Ставки на спорт

Сообщение РусланР » 20 май 2020, 14:10

Ставки на спорт - это один из самых популярных видов заработка в интернете и здесь действительно реально выиграть, проверенно на личном опыте. Я по началу, как и вы, сомневался в эффективности данного рода занятий, пока сам не попробовал и не заработал приличную сумму. В добавок, беттери могут получать приятные бонусы от своей букмекерской конторы, это тоже плюс. Если вы заинтересованы и хотите попробовать свои силы в ставках, то тогда переходите на сайт http://mybiysk.ru/politika/kak-popast-n ... bet-312338 и читайте как попасть на рабочий сайт 1Xbet.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя staspavlov777

Re: Ставки на спорт

Сообщение staspavlov777 » Вчера, 13:28

Все это так, но не забывайте, что для того чтобы спокойно получилось у вас выиграть вполне адекватно стоит выбрать прогнозиста, вы про это думали? Так вот на этом сайте достаточно отзывов про всех https://dogovornye-matchi.ru которые могут вам помочь, ну и не лишним будет не совсем честных капперов или БК просто обходить стороной.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя