Пептиды

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Malishev_Vity
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:01

Пептиды

Сообщение Malishev_Vity » Сегодня, 10:57

Зачем вообще нужны пептиды и работаю они или нет??
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Пептиды

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 11:23

Все уже давно знают, что такое пептиды, но многие их даже не принимали, а говорят, что они не работают. Я честно говоря и сама была из этого числа, пока не увидела результат у своей подруги. Сейчас я пью комплекс пептидов для эндокринной системы и уже чувствую улучшение. Если кому-то интересно, то покупаю пептиды на сайте https://peptidspb.ru у них продаются оригинальные пептиды Хавинсона.
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