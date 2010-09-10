Сообщение BlackFury » Сегодня, 12:33

Народ кто в курсе, посоветуйте какое казино выбрать для новичка в этом деле. Решил поиграть, а в интернете так много разных вариантов. Может, кто подскажет, какой из всех, для начинающего играка, самый подходящий, заранее спасибо.