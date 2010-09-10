Не могу выбрать казино

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Не могу выбрать казино

Сообщение BlackFury » Вчера, 12:33

Народ кто в курсе, посоветуйте какое казино выбрать для новичка в этом деле. Решил поиграть, а в интернете так много разных вариантов. Может, кто подскажет, какой из всех, для начинающего играка, самый подходящий, заранее спасибо.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Не могу выбрать казино

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 14:12

А его и не нужно выбирать, если вы хотите поиграть в казино, то оно само рано или поздно найдет вас, если вы конечно понимаете о чем я, но я бы на вашем месте даже не пробовал туда залазить, потому что вылезть потом будет довольно трудно.
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