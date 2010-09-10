Не могу выбрать казино
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Не могу выбрать казино
Народ кто в курсе, посоветуйте какое казино выбрать для новичка в этом деле. Решил поиграть, а в интернете так много разных вариантов. Может, кто подскажет, какой из всех, для начинающего играка, самый подходящий, заранее спасибо.
Re: Не могу выбрать казино
А его и не нужно выбирать, если вы хотите поиграть в казино, то оно само рано или поздно найдет вас, если вы конечно понимаете о чем я, но я бы на вашем месте даже не пробовал туда залазить, потому что вылезть потом будет довольно трудно.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Не могу выбрать казино
Самое главное, что казино не жмет деньги. Я играю в нем пару раз в неделю, обычно небольшие ставки. Как только довожу банк до 1 000 рублей, кидаю на вывод. Карту не палю, только кошельки. Приходит обычно на следующий день, самая большая задержка была на 2 дня, но наверное из-за выходных. Деньги выводятся, а значит играть можно. А играю я в онлайн-казино Casino-X https://casinomy.co/threads/casino-x-bo ... niry.6859/ Оно как по мне на рынке одно из лучших во всех аспектах.
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