Сообщение Dendi1 » 30 дек 2019, 14:12

А его и не нужно выбирать, если вы хотите поиграть в казино, то оно само рано или поздно найдет вас, если вы конечно понимаете о чем я, но я бы на вашем месте даже не пробовал туда залазить, потому что вылезть потом будет довольно трудно.