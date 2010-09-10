Где можно продать очень дорогой коньяк?
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Где можно продать очень дорогой коньяк?
Мой дед был моряком дальнего плаванья, и весь его дом был похож на пиратский корабль. Особенно он оберегал от нас свой чердак. Но увы, ничто и никто не вечен и дедушка ушел в мир иной оставив нам свой дом. Перебирая его вещи на запретном чердаке мы нашли две бутылки коньяка, датированные позапрошлым веком. Кому его можно продать, подскажите.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: MSN [Bot] и 1 гость