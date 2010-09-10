Где можно продать очень дорогой коньяк?
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Где можно продать очень дорогой коньяк?
Мой дед был моряком дальнего плаванья, и весь его дом был похож на пиратский корабль. Особенно он оберегал от нас свой чердак. Но увы, ничто и никто не вечен и дедушка ушел в мир иной оставив нам свой дом. Перебирая его вещи на запретном чердаке мы нашли две бутылки коньяка, датированные позапрошлым веком. Кому его можно продать, подскажите.
Re: Где можно продать очень дорогой коньяк?
Если это очень дорогой коньяк по вашему мнению, то это вовсе не означает что так оно есть на самом деле, сначала вам нужно сделать оценку этого коньяка, а потом вы можете либо выставить его на аукцион, либо же на доску обьявлений.
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