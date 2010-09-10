Где можно продать очень дорогой коньяк?

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 173
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Где можно продать очень дорогой коньяк?

Сообщение Noone » Вчера, 12:34

Мой дед был моряком дальнего плаванья, и весь его дом был похож на пиратский корабль. Особенно он оберегал от нас свой чердак. Но увы, ничто и никто не вечен и дедушка ушел в мир иной оставив нам свой дом. Перебирая его вещи на запретном чердаке мы нашли две бутылки коньяка, датированные позапрошлым веком. Кому его можно продать, подскажите.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Где можно продать очень дорогой коньяк?

Сообщение Meran » Сегодня, 14:25

Если это очень дорогой коньяк по вашему мнению, то это вовсе не означает что так оно есть на самом деле, сначала вам нужно сделать оценку этого коньяка, а потом вы можете либо выставить его на аукцион, либо же на доску обьявлений.
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