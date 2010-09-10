Сообщение Noone » 29 дек 2019, 12:34

Мой дед был моряком дальнего плаванья, и весь его дом был похож на пиратский корабль. Особенно он оберегал от нас свой чердак. Но увы, ничто и никто не вечен и дедушка ушел в мир иной оставив нам свой дом. Перебирая его вещи на запретном чердаке мы нашли две бутылки коньяка, датированные позапрошлым веком. Кому его можно продать, подскажите.