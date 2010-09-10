Хочу заказать накрутку

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Хочу заказать накрутку

Сообщение Dendi1 » 29 дек 2019, 12:36

Доброго времени суток, уважаемые форумчане, услуги каких ребят вы можете мне посоветовать,нужна живая аудитория,чтобы мой интернет магазин смог принести мне мои первые доходы и перекрыть все уже появившиеся затраты?
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Хочу заказать накрутку

Сообщение oleg2002209 » 30 дек 2019, 14:51

Вообще то конечно голосование накручивать не так то и просто так что лучше всего вам попросить ваших друзей потому что если вы начнете накручивать то все равно смогут понять что идет накрутка.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Хочу заказать накрутку

Сообщение BlackFury » Сегодня, 13:55

Добрый день! Ну для вк вообще есть много сервисов, я допустим топ лидерсом пользовался раньше, ну подписчиков конечно море прилетает, а вот толку от них ноль.. ну потом друг мне подсказал данный сервис https://bosslike.ru это сервис что надо, здесь очень удобный функционал, и приходит целевая аудитория. так что не пожалеете.
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