Сообщение Meran » Сегодня, 12:37

Здравствуйте. Как вы считаете форумчане, небольшой займ можно через интернет осуществить, то есть онлайн или нужно в любом случае в банк явится? Если кто знает проинформируйте меня, по этому вопросу, буду очень признателен.