Срочно нужно занять денег
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Срочно нужно занять денег
Здравствуйте. Как вы считаете форумчане, небольшой займ можно через интернет осуществить, то есть онлайн или нужно в любом случае в банк явится? Если кто знает проинформируйте меня, по этому вопросу, буду очень признателен.
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