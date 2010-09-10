Срочно нужно занять денег

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Срочно нужно занять денег

Сообщение Meran » Сегодня, 12:37

Здравствуйте. Как вы считаете форумчане, небольшой займ можно через интернет осуществить, то есть онлайн или нужно в любом случае в банк явится? Если кто знает проинформируйте меня, по этому вопросу, буду очень признателен.
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