Сообщение Sumail » Сегодня, 13:45

Все методы хороши, кроме одного, а именно кредит, либо займ в банке, потому что если вы это сделаете то вы по сути оберечены на провал в этом деле, и долговая яма вас просто засосет, поэтому используйте все методы кроме этого.