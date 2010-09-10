Срочно нужно занять денег

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Срочно нужно занять денег

Сообщение Meran » 29 дек 2019, 12:37

Здравствуйте. Как вы считаете форумчане, небольшой займ можно через интернет осуществить, то есть онлайн или нужно в любом случае в банк явится? Если кто знает проинформируйте меня, по этому вопросу, буду очень признателен.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Срочно нужно занять денег

Сообщение Sumail » 30 дек 2019, 13:45

Все методы хороши, кроме одного, а именно кредит, либо займ в банке, потому что если вы это сделаете то вы по сути оберечены на провал в этом деле, и долговая яма вас просто засосет, поэтому используйте все методы кроме этого.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Срочно нужно занять денег

Сообщение Noone » Сегодня, 15:47

Это тебе микрокредит нужен. в банк не иди - там такие небольшие суммы выдают на ужасных условиях, переплаты по процентам чуть ли не треть получается. Гораздо проще брать такие микрозаймы онлайн в этом каталоге: https://microzaymi-vsem.ru/onlajn-zajm- ... -istorii// . там только проверенные организации, которые готовы поделиться такой мелочью на реально приятных условиях, нередко даже беспроцентных.
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