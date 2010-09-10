Срочно нужно занять денег
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Срочно нужно занять денег
Здравствуйте. Как вы считаете форумчане, небольшой займ можно через интернет осуществить, то есть онлайн или нужно в любом случае в банк явится? Если кто знает проинформируйте меня, по этому вопросу, буду очень признателен.
Re: Срочно нужно занять денег
Все методы хороши, кроме одного, а именно кредит, либо займ в банке, потому что если вы это сделаете то вы по сути оберечены на провал в этом деле, и долговая яма вас просто засосет, поэтому используйте все методы кроме этого.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Срочно нужно занять денег
Смотря какая сумма вам нужна, так как займ дают как правило в маленьких размерах, тем более если это первый раз. Ну а если речь идет о большом кредите то тогда обращайтесь сюда https://creditors24.com/novosibirsk/ . Кредит от 15% годовых, под залог недвижимости. Все оформление занимает 24 часа.
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