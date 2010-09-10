Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 12:38

Приветствую всех вас на данном форуме! В общем то, мне необходимо заказать пышный букет роз для девушки, кто может посоветовать интернет магазин с доставкой цветов по Москве? Буду очень признателен за помощь.