Доставка цветов

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Доставка цветов

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 12:38

Приветствую всех вас на данном форуме! В общем то, мне необходимо заказать пышный букет роз для девушки, кто может посоветовать интернет магазин с доставкой цветов по Москве? Буду очень признателен за помощь.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: MSN [Bot] и 1 гость