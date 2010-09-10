Доставка цветов
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 163
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Доставка цветов
Приветствую всех вас на данном форуме! В общем то, мне необходимо заказать пышный букет роз для девушки, кто может посоветовать интернет магазин с доставкой цветов по Москве? Буду очень признателен за помощь.
Re: Доставка цветов
Да не его нахер тратить такие деньги на такой большой букет роз, чтобы сделать приятно своей девушке, эти цветы через неделю будут никакими, а деньги уже вам никто не вернет, поэтому я бы на вашем месте что то другое и дешевле подарил бы ей.
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