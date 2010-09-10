Сообщение BlackFury » 30 дек 2019, 13:54

Да не его нахер тратить такие деньги на такой большой букет роз, чтобы сделать приятно своей девушке, эти цветы через неделю будут никакими, а деньги уже вам никто не вернет, поэтому я бы на вашем месте что то другое и дешевле подарил бы ей.