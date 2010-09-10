Доставка цветов

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Доставка цветов

Сообщение oleg2002209 » 29 дек 2019, 12:38

Приветствую всех вас на данном форуме! В общем то, мне необходимо заказать пышный букет роз для девушки, кто может посоветовать интернет магазин с доставкой цветов по Москве? Буду очень признателен за помощь.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Доставка цветов

Сообщение BlackFury » 30 дек 2019, 13:54

Да не его нахер тратить такие деньги на такой большой букет роз, чтобы сделать приятно своей девушке, эти цветы через неделю будут никакими, а деньги уже вам никто не вернет, поэтому я бы на вашем месте что то другое и дешевле подарил бы ей.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Доставка цветов

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 15:56

Мне нравятся любые цветы. И в принципе, если кто дарит - только этому рада. Но когда я планирую в качестве подарка преподнести цветы, всегда предварительно интересуюсь, какие виды цветов нравятся имениннику. А вот что касается магазина доставка цветов, как вариант, можете здесь https://el96.ru посмотреть свежесрезанные с клумбы, мне они очень нравятся да и расценки на них вполне адекватные.
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