Где можно арендовать офис?

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Где можно арендовать офис?

Сообщение Sumail » Сегодня, 12:40

Увеличиваем объемы работ на работе и хотим офис в Москве арендовать. Интересует офис в районе 60-80 метров в районе Замоскворечья. Возможно кто-то сталкивался и подскажет варианты? Естественно по нормальной цене и недалеко от транспортной развязки.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: MSN [Bot] и 1 гость