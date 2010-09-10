Где можно арендовать офис?
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Где можно арендовать офис?
Увеличиваем объемы работ на работе и хотим офис в Москве арендовать. Интересует офис в районе 60-80 метров в районе Замоскворечья. Возможно кто-то сталкивался и подскажет варианты? Естественно по нормальной цене и недалеко от транспортной развязки.
Re: Где можно арендовать офис?
Я думаю такой офис можно без проблем арендовать в каком нибудь бизнес центре, желательно в центре города, так клиентам будет намного проще добираться.
Re: Где можно арендовать офис?
Арендовать хороший офис не проблема. Но аренда приличного помещения для бизнеса не может стоить дешево. И месторасположение важно, чтоб клиенты могли найти легко. Мы заказывали аренду офиса в "Москва сити" https://moscow-city-rent.ru У нас небольшая строительная компания. Мы подобрали себе оптимальный для нас вариант, выбор там есть.
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