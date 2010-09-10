Где можно арендовать офис?

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Где можно арендовать офис?

Сообщение Sumail » 29 дек 2019, 12:40

Увеличиваем объемы работ на работе и хотим офис в Москве арендовать. Интересует офис в районе 60-80 метров в районе Замоскворечья. Возможно кто-то сталкивался и подскажет варианты? Естественно по нормальной цене и недалеко от транспортной развязки.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 180
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Где можно арендовать офис?

Сообщение Noone » Вчера, 15:21

Я думаю такой офис можно без проблем арендовать в каком нибудь бизнес центре, желательно в центре города, так клиентам будет намного проще добираться.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Где можно арендовать офис?

Сообщение Meran » Сегодня, 00:06

Арендовать хороший офис не проблема. Но аренда приличного помещения для бизнеса не может стоить дешево. И месторасположение важно, чтоб клиенты могли найти легко. Мы заказывали аренду офиса в "Москва сити" https://moscow-city-rent.ru У нас небольшая строительная компания. Мы подобрали себе оптимальный для нас вариант, выбор там есть.
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