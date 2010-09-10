Сообщение Sumail » 29 дек 2019, 12:40

Увеличиваем объемы работ на работе и хотим офис в Москве арендовать. Интересует офис в районе 60-80 метров в районе Замоскворечья. Возможно кто-то сталкивался и подскажет варианты? Естественно по нормальной цене и недалеко от транспортной развязки.