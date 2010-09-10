Где можно арендовать офис?

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Где можно арендовать офис?

Сообщение Sumail » 29 дек 2019, 12:40

Увеличиваем объемы работ на работе и хотим офис в Москве арендовать. Интересует офис в районе 60-80 метров в районе Замоскворечья. Возможно кто-то сталкивался и подскажет варианты? Естественно по нормальной цене и недалеко от транспортной развязки.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Где можно арендовать офис?

Сообщение Meran » 04 янв 2020, 00:06

Арендовать хороший офис не проблема. Но аренда приличного помещения для бизнеса не может стоить дешево. И месторасположение важно, чтоб клиенты могли найти легко. Мы заказывали аренду офиса в "Москва сити" https://moscow-city-rent.ru У нас небольшая строительная компания. Мы подобрали себе оптимальный для нас вариант, выбор там есть.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Где можно арендовать офис?

Сообщение derigor » Сегодня, 11:58

А варианты в Москва сити не рассматриваете?
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Где можно арендовать офис?

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 12:14

Вы что сами собираетесь офис искать? Если так, то ищите на досках и сайтах объявлений, там предложений должно быть достаточно, правда не знаю, безопасно ли там всё, т.к. я только через агентство недвижимости личный маклер всё это делал, у них работа риелторов в Москве хорошо развита, и никто не сидит без дела, поэтому подходящий вариант найдут вам как можно скорее.
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