Заземление систем электро-снабжения

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Заземление систем электро-снабжения

Сообщение BlackFury » Вчера, 12:42

Ребят, мне вот понадобился сервис, который занимается заземлением систем электро-снабжения, правда пока так и не удалось найти настоящих профис, поэтому нужна ваша помощь, подскажите пожалуйста таких ребят, спасибо.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Заземление систем электро-снабжения

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 14:18

Ну это вам однозначно нужно найти профессионалов, которые занимаются этим уже не первый год, если доверить этот проект делать каким то арабам, то вряд ли они вам сделают так, как вам нужно.
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