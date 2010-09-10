Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 15:16

По своему опыту скажу, что если вы обратитесь компании "электро-63" То вы точно об этом не пожалеете, потому что мне не так давно тоже нужно было провести электроснабжение в квартире, они мне выслали очень профессионального мастера, которые сделал свою работу буквально за пару часов, да и по цене уступил немного, так что если вам нужно будет проект электромонтаж 89879454625 Дмитрий вам всегда поможет.