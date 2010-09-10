Заземление систем электро-снабжения

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Заземление систем электро-снабжения

Сообщение BlackFury » 29 дек 2019, 12:42

Ребят, мне вот понадобился сервис, который занимается заземлением систем электро-снабжения, правда пока так и не удалось найти настоящих профис, поэтому нужна ваша помощь, подскажите пожалуйста таких ребят, спасибо.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Заземление систем электро-снабжения

Сообщение Dendi1 » 30 дек 2019, 14:18

Ну это вам однозначно нужно найти профессионалов, которые занимаются этим уже не первый год, если доверить этот проект делать каким то арабам, то вряд ли они вам сделают так, как вам нужно.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Заземление систем электро-снабжения

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 15:16

По своему опыту скажу, что если вы обратитесь компании "электро-63" То вы точно об этом не пожалеете, потому что мне не так давно тоже нужно было провести электроснабжение в квартире, они мне выслали очень профессионального мастера, которые сделал свою работу буквально за пару часов, да и по цене уступил немного, так что если вам нужно будет проект электромонтаж 89879454625 Дмитрий вам всегда поможет.
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