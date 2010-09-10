Заземление систем электро-снабжения
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Заземление систем электро-снабжения
Ребят, мне вот понадобился сервис, который занимается заземлением систем электро-снабжения, правда пока так и не удалось найти настоящих профис, поэтому нужна ваша помощь, подскажите пожалуйста таких ребят, спасибо.
Re: Заземление систем электро-снабжения
Ну это вам однозначно нужно найти профессионалов, которые занимаются этим уже не первый год, если доверить этот проект делать каким то арабам, то вряд ли они вам сделают так, как вам нужно.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Заземление систем электро-снабжения
По своему опыту скажу, что если вы обратитесь компании "электро-63" То вы точно об этом не пожалеете, потому что мне не так давно тоже нужно было провести электроснабжение в квартире, они мне выслали очень профессионального мастера, которые сделал свою работу буквально за пару часов, да и по цене уступил немного, так что если вам нужно будет проект электромонтаж 89879454625 Дмитрий вам всегда поможет.
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