Заземление систем электро-снабжения

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 197
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Заземление систем электро-снабжения

Сообщение BlackFury » 29 дек 2019, 12:42

Ребят, мне вот понадобился сервис, который занимается заземлением систем электро-снабжения, правда пока так и не удалось найти настоящих профис, поэтому нужна ваша помощь, подскажите пожалуйста таких ребят, спасибо.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 199
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Заземление систем электро-снабжения

Сообщение Dendi1 » 30 дек 2019, 14:18

Ну это вам однозначно нужно найти профессионалов, которые занимаются этим уже не первый год, если доверить этот проект делать каким то арабам, то вряд ли они вам сделают так, как вам нужно.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Заземление систем электро-снабжения

Сообщение Meran » Сегодня, 20:18

Я знаю такого специалиста, в прошлом году у моего дяди была такая проблема на даче, ему сделал этот проект электромонтаж 89879454625 Дмитрий отличные профессионал своего дела, и цены у него тоже адекватные, работу выполняет быстро, так что очень рекомендую вам.
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