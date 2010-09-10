Заземление систем электро-снабжения
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Заземление систем электро-снабжения
Ребят, мне вот понадобился сервис, который занимается заземлением систем электро-снабжения, правда пока так и не удалось найти настоящих профис, поэтому нужна ваша помощь, подскажите пожалуйста таких ребят, спасибо.
Re: Заземление систем электро-снабжения
Ну это вам однозначно нужно найти профессионалов, которые занимаются этим уже не первый год, если доверить этот проект делать каким то арабам, то вряд ли они вам сделают так, как вам нужно.
Re: Заземление систем электро-снабжения
Я знаю такого специалиста, в прошлом году у моего дяди была такая проблема на даче, ему сделал этот проект электромонтаж 89879454625 Дмитрий отличные профессионал своего дела, и цены у него тоже адекватные, работу выполняет быстро, так что очень рекомендую вам.
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