Полимерная глина
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Полимерная глина
Здравствуйте. Хочу купить несколько наборов полимерной глины, чтобы по вечерам можно было лепить фигурки и успокаивать нервы после активного рабочего дня. Просмотрела разные каталоги и пока только тут https://jbizhu.ru/category/polimernaja-glina/ нашла раздел с полезной информацией и есть возможность изучить внимательно для сравнения как можно больше наборов полимерной глины, а потом уже только выбрать один или же несколько из них. Скажите, как часто вы просматриваете разные каталоги только для того, чтобы сравнить условия сотрудничества?
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