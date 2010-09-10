Полимерная глина

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Мастер.
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53

Полимерная глина

Сообщение Мастер. » 27 минут назад

Здравствуйте. Хочу купить несколько наборов полимерной глины, чтобы по вечерам можно было лепить фигурки и успокаивать нервы после активного рабочего дня. Просмотрела разные каталоги и пока только тут https://jbizhu.ru/category/polimernaja-glina/ нашла раздел с полезной информацией и есть возможность изучить внимательно для сравнения как можно больше наборов полимерной глины, а потом уже только выбрать один или же несколько из них. Скажите, как часто вы просматриваете разные каталоги только для того, чтобы сравнить условия сотрудничества?
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