Кормовые культуры

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Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Кормовые культуры

Сообщение Níell » Сегодня, 18:35

У мня свое фермерское хозяйство. Скоро уже надо будет думать какой травой кормовой засеивать. Хотел бы посоветоваться с другими по этому вопросу. Может кто что интересное расскажет и посоветует.
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Кормовые культуры

Сообщение Venik » Сегодня, 19:24

А вы каких животных разводите? Ведь от этого зависит какой травой их лучше всего кормить. А сейчас уже вывели очень много самых разных кормовые травосмеси https://moskorma.ru/semena/kormovye-travosmesi/ Почитайте о каждой и выберите что именно вам лучше всего подойдет. И с Новым годом всех конечно же!
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Кормовые культуры

Сообщение Lionel » Сегодня, 19:55

присоединяюсь к поздравлениям с Новым годом. Всех благ всем. И спасибо за ссылку. Изучу обязательно что они продают и может быть мне тоже пригодится.
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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Re: Кормовые культуры

Сообщение Sotas » Сегодня, 20:20

А я вот только собираюсь в новом году заняться животноводством. Уже в аренду взял землю. Правда мне надо будет ее и коровник строить и свинарник. Но изучу что тут продают обязательно.
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